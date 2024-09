Publicité





La Grande Librairie du 18 septembre 2024, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Ce soir, Augustin Trapenard reçoit Kamel Daoud, Delphine Minoui, Patrick Boucheron, Camille Pascal, Bérénice Pichat et Jacques Rancière.





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





La Grande Librairie du 18 septembre 2024 : invités et sommaire

📕 KAMEL DAOUD, Houris (Gallimard)

C’est l’un des chocs de cette rentrée: Kamel Daoud, Prix Goncourt du premier roman en 2015 pour Meursault, contre-enquête, signe Houris (Gallimard) et nous plonge au cœur de la « décennie noire algérienne ».

📗 BÉRÉNICE PICHAT, La Petite Bonne (Les Avrils)

Comme chaque semaine dans La Grande Librairie, une nouvelle voix qui nous a conquis. Dans La Petite Bonne (Les Avrils), Bérénice Pichat fait le pari du passé, et nous plonge dans l’entre-deux guerres avec un huis clos sensible qui mêle la prose aux vers libres



Publicité





📙 PATRICK BOUCHERON, Libertés urbaines (CNRS Éditions)

L’historien et professeur au Collège de France Patrick Boucheron nous éclairera de ses lumières et reviendra notamment, à travers son dernier livre, Libertés urbaines (CNRS Éditions), sur son parcours et sur ses engagements.

📘 DELPHINE MINOUI, Badjens (Seuil)

Deux ans après la mort de l’étudiante Mahsa Amini, à Téhéran, Delphine Minoui revient sur le mouvement « Femme, vie, liberté » et sur l’insurrection sans précédent des femmes iraniennes.

📕 JACQUES RANCIÈRE, Au loin la liberté (La Fabrique)

Dans son dernier ouvrage, Au loin la liberté (La Fabrique), Jacques Rancière interroge la possibilité d’échapper à la servitude et d’embrasser une nouvelle vie. L’occasion d’un regard ô combien précieux sur la passé, le présent… et le futur qui nous attend…

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 18 septembre 2024 à 21h sur France 5.