« Le vent des Sables » : votre téléfilm inédit ce soir sur France 3 (7 septembre 2024)

« Le vent des Sables » au programme TV du 7 septembre 2024 – Ce samedi soir à la télé, France 3 diffuse le téléfilm inédit « Le vent des Sables » avec au casting, Marie-Josée Croze, Tom Leeb, ou encore Alexandre Brasseur.





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Le vent des Sables » : l’histoire

Les Sables-d’Olonne, novembre 2024. Alors que les skippers du Vendée Globe se préparent à prendre le large, un meurtre vient bouleverser l’événement. La victime, un sponsor influent, soutenait Yannick Berthomé, l’enfant du pays et favori de la course. Les lieutenants Judith Kamara et Olivier Finet, du SRPJ d’Angers, sont envoyés sur place pour mener l’enquête.

Peu de temps après, un second corps est découvert en mer. Olivier, tourmenté par des phobies, doit s’adapter à l’univers nautique, contrairement à Judith, originaire des Sables, qui maîtrise parfaitement cet environnement. Cependant, son passé ressurgit rapidement…



Nos deux enquêteurs devront redoubler d’efforts et faire face à une véritable course contre la montre pour démasquer l’auteur des tragédies qui secouent le monde de la voile.

Casting : interprètes et personnages

Avec Marie-Josée Croze (Judith Kamara), Tom Leeb (Olivier Finet), Alexandre Brasseur (Yannick Berthomé), William Nadylam (Commandant Vallée), Guillaume Arnault (Sébastien Rocheteau), Gabrielle Atger (Angélique Milard), Stéphane Brel (Patrick Vernet)