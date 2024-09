Echappées Belles du 7 septembre : direction l’Argentine ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 7 septembre 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « L’Argentine passionnément » suivi de la rediffusion « Corse du Sud, de village en village ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 7 septembre 2024, à 21h – « L’Argentine passionnément »

Depuis des générations, les habitants de ces vastes étendues, bien que paraissant hostiles à la présence humaine, ont su s’adapter. Ceux qui vivent éloignés des centres urbains, souvent à plusieurs heures de route sur des chemins de terre, mènent une vie quasi autonome, dépendant principalement de l’agriculture et de l’élevage. Ils perpétuent un mode de vie traditionnel, issu de la culture gaucha ou des racines andines, profondément ancrées dans la région. Cette authenticité a favorisé l’essor du tourisme communautaire, qui connaît un développement notable.

La diversité des paysages grandioses et des cultures fait tout le charme de ce pays aux mille contrastes. En témoignent les chiffres en constante progression : entre mi-décembre et fin février derniers, plus de 32 millions de touristes ont visité l’Argentine, contre 31 millions en 2020. Parmi les lieux favoris des visiteurs, on trouve le Noroeste avec ses salins éclatants, ses montagnes colorées et ses peuples autochtones.



Publicité





Mais qui sont ces habitants, qu’ils soient locaux ou expatriés, qui ont choisi de vivre dans ces vastes espaces ?

Reportages : Buenos Aires, une ville aux multiples influences / Hôtels d’exception / Passion Football / L’art de l’asado / Les gardiens de la nature / Les Argentins, les amoureux inconditionnels des chevaux.

Echappées Belles du 15 avril à 22h35 – « Corse du Sud, de village en village »

Jérôme Pitorin part explorer l’authenticité du sud de la Corse. De Bonifacio, la ville suspendue au-dessus de la Méditerranée, au village artistique de Levie, en passant par Sartène, ancré sur sa forteresse de granit, le globe-trotteur nous fait découvrir les trésors de cette région, entre mer et montagne.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 7 septembre 2024 dès 21h sur France 5