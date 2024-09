« Les secrets de la famille Murdaugh » : votre téléfilm ce 2 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Les secrets de la famille Murdaugh » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 2 septembre 2024 – Ce lundi après-midi et comme chaque jour TF1, c'est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd'hui, il s'intitule « Les secrets de la famille Murdaugh ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Les secrets de la famille Murdaugh » partie 1 : l’histoire, le casting

Richard Alexander Murdaugh, plus connu sous le nom d’Alex Murdaugh, dirige le cabinet d’avocats familial établi depuis plusieurs générations. Très respecté, mais aussi redouté pour l’influence et le pouvoir de sa famille, Alex s’efforce de préserver son mode de vie privilégié et de subvenir aux besoins des siens. En apparence, il mène une existence idéale aux côtés de sa femme, Maggie, et de son fils cadet, Paul. Pourtant, en réalité, il dissimule de nombreux secrets. Entre addiction aux opiacés, fraudes, escroqueries envers ses clients et conflits familiaux, Alex Murdaugh s’enfonce progressivement dans une spirale infernale dont il semble incapable de s’échapper.



Avec : Bill Pullman (Alex Murdaugh), Lauren K. Robek (Maggie Murdaugh), Curtis Tweedie (Paul Murdaugh), Donovan Stinson (L’agent Hume)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la seconde partie inédite.

« Les secrets de la famille Murdaugh » partie 2 : l’histoire

Après qu’Alex Murdaugh a signalé la mort de sa femme, Maggie, et de son fils, Paul, la police se rend immédiatement sur les lieux du crime. Une enquête est alors lancée pour identifier le responsable de ce double meurtre. Tandis que les enquêteurs scrutent minutieusement chaque aspect de la vie personnelle et professionnelle d’Alex Murdaugh, celui-ci fait tout son possible pour semer la confusion et détourner l’attention.