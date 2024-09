Ici Tout Commence spoiler : Jim et Thibault gênés, Tom fait une grosse gaffe (vidéo épisode du 4 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que Tom n’en loupe pas une dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, il va faire une énorme gaffe en plein pique-nique avec Billie, Jasmine, Jim et Thibault.











Et pour cause, Tom compare la nourriture à un autre pique-nique sur la plage. Jim ne se souvient pas de cette soirée mais Tom insiste lourdement et parle du moment où Jasmine et Jim se sont éclipsés pour un moment d’intimité… Tout le monde dit à Tom de se taire mais il continue. Il s’agit d’une énorme gaffe puisque ce n’était pas Jim avec Jasmine, mais Thibault !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 995 du 4 septembre 2024, la grosse erreur de Tom



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

