N’oubliez pas les paroles : début du tour préliminaire des Masters ce soir sur France 2, qui sont les qualifiés ? (30 septembre)

N’oubliez pas les paroles du 30 septembre 2024 – Ce soir sur France 2, c’est le coup d’envoi du tour préliminaire des masters dans « N’oubliez pas les paroles ». Pour la troisième année consécutive, un tour préliminaire va permettre à un maestro d’intégrer les masters et affronter les meilleur la semaine suivante !





Rendez-vous dès 18h35 sur France 2 et sur France.TV pour voir ou revoir l’émission en replay.







N’oubliez pas les paroles du 30 septembre 2024 : le tour préliminaire des masters

Cécile, Sophie, Mélanie, Tony, Laetitia, Justine, Nathalie et Céline, les 8 meilleurs Maestros de la saison dont le parcours s’était arrêté aux portes des Masters, vont s’affronter durant toute la semaine pour gagner leur place parmi les qualifiés des Masters.

Le vainqueur de ce tournoi préliminaire, qui sera sacré samedi soir, affrontera le dernier qualifié des Masters, avec une chance unique d’accéder à l’élite des grands maestros et de participer à cette prestigieuse compétition. Suspense et rebondissements assurés !



Les Masters commenceront quant à eux dans une semaine, le samedi 7 octobre 2024.

Qui remportera cette troisième édition du Tournoi préliminaire et aura la chance de pouvoir défier les plus grands Maestros ? Réponse à partir de ce lundi soir et durant toute la semaine sur France 2 !