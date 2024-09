Un Si Grand Soleil spoiler : Johanna recadre Ludo, un drame se prépare (épisode du 3 octobre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1482 du 3 octobre 2024 – Johanna et Ludo vont déraper et tromper Yann et Laura dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Et dans quelques jours, Johanna ment à Yann en rentrant de sa nuit passée avec Ludo…











Elle prétexte avoir travaillé tard. Et Ludo a Laura au téléphone, qui lui souhaite bonne chance pour sa manif contre les chasseurs. Il est froid et distant avec la jeune femme…

En réalité, Ludo n’arrête pas de penser à Johanna. Il la retrouve pour parler et lui confie que ce n’était pas un simple égarement, ça a ravivé ses sentiments pour elle ! Mais Johanna le recadre : elle est très amoureuse de Yann !

Du côté des chasseurs, le conflit va mal tourner et un drame se prépare… L’un d’eux va se retrouver entre la vie et la mort !



