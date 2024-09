NRJ Music Awards 2024 : la liste des nommés, ouverture des votes

Publicité





TF1 et NRJ vous donnent rendez-vous le vendredi 1er novembre 2024 pour l’une des plus grandes cérémonies du monde : la 26ème édition des NRJ MUSIC AWARDS, présentée par Nikos Aliagas, en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Les NRJ Music Awards réunissent chaque année les plus grandes stars françaises et internationales à l’occasion de la seule cérémonie de remise de prix où les gagnants sont désignés par le public. Ils sont devenus le rendez-vous musical incontournable de l’année !





TF1 et NRJ a annoncé ce lundi la liste des nommés de cette 26ème édition.







Le public pourra soutenir ses artistes et titres favoris en votant jusqu’au jour de la cérémonie. Les votes sont ouverts du lundi 23 septembre à 12h au vendredi 1er novembre à 12h via l’application NRJ.

Comme pour les éditions précédentes, chaque personne ne pourra voter qu’une seule fois par jour dans chaque catégorie. La gestion des votes est assurée par la société WORLDLINE, experte en services transactionnels de haute technologie.



NRJ MUSIC AWARDS 2024, LA LISTE DES NOMMÉS

RÉVÉLATION FRANCOPHONE

Carbonne

Héléna

Jeck

Jungeli

Pierre Garnier

RÉVÉLATION INTERNATIONALE

Benson Boone

Chappell Roan

Dasha

Myles Smith

Teddy Swims

ARTISTRE FÉMININE FRANCOPHONE

Aya Nakamura

Louane

Santa

Vitaa

Zaho de Sagazan

ARTISTRE FÉMININE INTERNATIONALE

Beyoncé

Billie Eilish

Dua Lipa

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

ARTISTE MASCULIN FRANCOPHONE

Amir

David Guetta

Gims

Joseph Kamel

Slimane

ARTISTE MASCULIN INTERNATIONAL

Eminem

Lil Nas X

Post Malone

Shawn Mendes

The Weeknd

HIT INTERNATIONAL

«Beautiful Things» – Benson Boone

«Training Season» – Dua Lipa

«Eyes Closed» – Imagine Dragons

«Espresso» – Sabrina Carpenter

«Lose Control» – Teddy Swims

COLLAB’/DUO FRANCOPHONE

Dadju & Tayc – «I love you»

Gims & Dystinct – «Spider»

Joseph Kamel & Julien Doré – «Beau»

Keblack & Franglish – «Boucan»

Kyo & Nuit Incolore – «Je cours»

COLLAB’/DUO INTERNATIONAL

David Guetta & OneRepublic – «I Don’t Wanna Wait»

Kygo & Ava Max – «Whatever»

Lady Gaga & Bruno Mars – «Die With A Smile»

Sevdaliza, Pabllo Vittar & Yseult – «Alibi»

Taylor Swift & Post Malone – «Fortnight»

GROUPE FRANCOPHONE

Calema

Indochine

Justice

Kyo

Shaka Ponk

GROUPE INTERNATIONAL

Coldplay

Imagine Dragons

Linkin Park

Måneskin

OneRepublic

DJ

Calvin Harris

David Guetta

Justice

Ofenbach

Sound Of Legend

SOCIAL HIT

«Paint The Town Red» – Doja Cat

«Gata Only» – FloyyMenor & Cris MJ

«Si No Estás»- Íñigo Quintero

«Petit Génie» – Jungeli ft. Imen Es, Alonzo, Abou Debeing & Lossa

«Alibi» – Sevdaliza, Pabllo Vittar & Yseult

CONCERT

Bigflo et Oli

Coldplay

Justice

Justin Timberlake

Taylor Swift