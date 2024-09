The Voice Kids du 28 septembre : la demi-finale ce soir sur TF1 (extrait vidéo)

Publicité





The Voice Kids du 28 septembre 2024, extrait vidéo – Place à la demi-finale de la saison de The Voice Kids ce soir sur TF1. Les coachs – Lara Fabian, Slimane, Claudio Capéo et Patrick Fiori – vont sélectionner les finalistes !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Préparez-vous pour une demi-finale riche en émotions où tout est possible ! Lors de cette étape cruciale, les 16 talents encore en compétition présenteront de nouvelles performances solo pour impressionner les coachs et le public. À l’issue de ces prestations, chaque coach devra sélectionner un unique finaliste parmi ses quatre derniers talents. Leur objectif commun : décrocher leur place pour la grande finale en direct !

The Voice Kids du 28 septembre 2024, extrait vidéo

Découvrez en avant-première la performance d’Inès, talentueuse artiste de l’équipe Claudio Capéo ! Pour cette demi-finale, elle a choisi de toucher les cœurs avec « Vole » de Céline Dion. Souvenez-vous, lors des auditions à l’aveugle de la saison 2024, Inès avait captivé le public avec « Mon idole » de Janie. Originaire de Perpignan, elle chante depuis l’âge de 2 ans, une passion héritée de son grand-père, guitariste, décédé il y a un an et demi, avec qui elle partageait ce rêve. Inès a déjà montré sa ténacité en remportant sa battle contre Liam et Ambroise sur le célèbre « Mistral Gagnant » de Renaud. Ce soir encore, de grands moments d’émotion sont à prévoir, et Inès est prête à tout donner pour se hisser en finale, en hommage à son grand-père.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Les talents en lice ce soir

Voici les talents demi-finalistes ce soir dans chaque équipe :

– Lara Fabian : Yulia, Tim, Arianna, et Loan

– Slimane : Rafaël, Antoine, Coline, et Lenny

– Claudio Capéo : Louis D., Louis, Giulianna, et Inès

– Patrick Fiori : Charlie, Lizzie, Célia, et April

The Voice Kids 2024, ça continue ce samedi 28 septembre dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur TF1+ pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.