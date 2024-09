Echappées Belles du 28 septembre : direction Lisbonne ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 28 septembre 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Lisbonne gourmande » suivi de la rediffusion « La Croatie, d’île en île ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 28 septembre 2024, à 21h – « Lisbonne gourmande »

La capitale du Portugal, Lisbonne, et sa région métropolitaine constituent le centre névralgique du pays. Avec près de trois millions d’habitants, soit environ un tiers de la population portugaise, elle est non seulement la ville la plus peuplée, mais également la plus visitée du Portugal et la septième d’Europe du Sud. Les touristes du monde entier sont attirés chaque année par son charme intemporel, sa richesse culturelle et son atmosphère détendue. Des quartiers pittoresques aux merveilles naturelles de ses environs, Lisbonne abonde de monuments emblématiques et de vues à couper le souffle.

Cependant, limiter Lisbonne à son patrimoine architectural serait réducteur. En effet, avec plus de 7 000 restaurants, la capitale portugaise est réputée pour sa gastronomie variée et savoureuse. S’appuyant sur les fondements de la cuisine traditionnelle du pays, elle propose aux amateurs de bonne chère des plats typiques, allant des fruits de mer frais de l’Atlantique aux douceurs sucrées locales.



Publicité





Aux portes de la ville, il suffit de parcourir quelques kilomètres pour découvrir une diversité de terroirs. Côté mer, les villages de pêcheurs qui jalonnent la côte atlantique rappellent pourquoi les Portugais sont les plus grands consommateurs de poisson en Europe. Côté terre, l’Alentejo, vaste région rurale, abrite des terres fertiles propices à diverses cultures et à l’élevage.

Ces dernières années, Lisbonne est également devenue un haut lieu d’innovation culinaire. En pleine ébullition, sa scène gastronomique moderne réussit à marier tradition et créativité, faisant de la capitale un véritable laboratoire de saveurs.

Les reportages : Lisbonne en 6 boissons et 49 kiosques / Le fado / Le poisson, un incontournable de la gastronomie portugaise / Les richesses de l’estuaire du Sado / La capitale mondiale du liège / Lisbonne se réinvente grâce à l’alimentation solidaire

Echappées Belles du 28 septembre à 22h35 – « La Croatie, d’île en île »

Ismaël Khelifa nous entraîne à la découverte des habitants de ces îles, qu’ils habitent toute l’année, aussi bien en pleine saison touristique que lorsque les îles se vident de leurs visiteurs. Ces terres, véritables points stratégiques pour le contrôle de la mer Adriatique, sont imprégnées d’histoire.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 28 septembre 2024 dès 21h sur France 5