« Un professeur trop séduisant » : votre téléfilm ce 20 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

« Un professeur trop séduisant » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 20 septembre 2024 – Ce vendredi après-midi et comme chaque jour TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Un professeur trop séduisant ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Un professeur trop séduisant » : l’histoire, le casting

En reprenant ses études à la faculté, Nicole croise Daniel, un ancien professeur avec qui elle a eu une liaison. Il essaie de la séduire à nouveau, mais Nicole lui en veut toujours d’avoir caché qu’il était marié. Un camarade de classe, Brandon, devine la situation et prend la défense de Nicole. Jaloux, Daniel humilie Brandon pendant un cours. De retour chez lui, il est confronté à sa femme, qui commence à soupçonner ses infidélités. Le lendemain, Nicole et Brandon passent la nuit ensemble, mais lorsqu’elle s’absente brièvement, elle retrouve Brandon mort à son retour. La police conclut à une overdose de kétamine, mais Nicole doute de cette version et décide de mener sa propre enquête. Elle découvre alors qu’une autre étudiante avait été retrouvée morte dans des circonstances similaires l’année précédente…

Avec : Lindsey Dresbach (Nicole Atkins), Ross Jirgl (Daniel Hudson), Crystal Day (Valérie Hudson), Bryan Bachman (Brandon Davis)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Brillante, belle et brisée ».

« Brillante, belle et brisée » : l’histoire et le casting

Après une blessure à la jambe, Jenny, une jeune coureuse, perd sa bourse d’étude et doit intégrer une nouvelle université où elle doit faire ses preuves. N’ayant jamais quitté le foyer familial, elle emménage sur le campus dans une petite chambre qu’elle partage avec deux autres étudiantes. Rapidement, son professeur de psychologie semble la prendre en grippe et ne lui attribue que des mauvaises notes. Beth, l’une de ses colocataires, lui conseille de s’habiller de manière plus sexy pour aller en cours, ce qui semble effectivement apaiser le professeur. Cependant, ce changement déplaît fortement à Kristen, la mère de Jenny. Pendant ce temps, des événements tragiques se produisent sur le campus : une étudiante tombe du toit de la résidence et un professeur d’histoire est empoisonné. Subissant une pression croissante de la part de son professeur de psycho, Jenny commence à faire le lien entre ces incidents et décide de le dénoncer.

Avec : Jocelyn Saenz (Kristin Willis), Grace Patterson (Jenny Willis), Johanna Liauw (Beth), Michael Wagemann (Steven Willis)