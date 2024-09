US Open finale : suivre la finale Sinner / Fritz en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Tennis US Open finale – Sinner / Fritz en direct, live et streaming, c’est ce soir sur Eurosport ! Après la victoire d’Aryna Sabalenka hier chez les dames, place à la finale messieurs de l’US Open 2024 ce dimanche soir. L’italien Jannick Sinner est opposé à l’américain Taylor Fritz.





Un match à suivre ce soir, à partir de 20h heure française, en exclusivité sur Eurosport.







L’italien Jannik Sinner, 23 ans et numéro 1 mondial, est en finale de l’US Open 2024 face à l’américain Taylor Fritz, 12ème à l’ATP. Sinner va tenter d’aller chercher un 2ème sacre en Grand Chelem après l’Open d’Australie en janvier dernier. De son côté, Fritz espère remporter un Grand Chelem pour la première fois de sa carrière et dans son pays.

US Open finale Sinner / Fritz en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison et que vous êtes motivé pour vous coucher tard, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosport (sur abonnement) à 22h.



Sur le site de l’US Open, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Sinner / Fritz, finale messieurs du tournoi de tennis de l’US Open, un match à suivre ce soir sur Eurosport.