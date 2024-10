Ça commence aujourd’hui du 10 octobre 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 10 octobre 2024, le sommaire – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, le thème de l’inédit est « Ils ont grandi en banlieue, et alors ? ».





Ça commence aujourd’hui du 10 octobre 2024, « Ils ont grandi en banlieue, et alors ? » (inédit)

Molly, mère de trois enfants, a choisi de quitter son foyer pour chercher son épanouissement personnel, malgré un profond mal-être dans son couple. En situation de grande précarité, elle se voit dans l’impossibilité de demander la garde de ses enfants. Souvent incomprises et jugées, ces femmes partageront leur témoignage cet après-midi sur France 2.

Et à 15h05, « Enfance et obésité » (rediffusion)

De plus en plus de jeunes grandissent avec un excès de poids, ce qui pose non seulement des enjeux pour leur santé physique, mais aussi pour leur bien-être mental. Souvent confrontés à des discriminations liées à la grossophobie, ces jeunes font face à des défis multiples.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 10 octobre 2024

