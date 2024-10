Tennis : Rafael Nadal annonce sa retraite ! (VIDÉO)

Publicité





Tennis, annonce de la retraite de Rafael Nadal – Et voilà, il fallait s’y attendre et c’est maintenant chose faite : Rafael Nadal a annoncé qu’il allait prendre sa retraite à l’issue de la phase finale de la Coupe Davis.





A 38 ans, Rafael Nadal va donc tirer sa révérence et dire adieu à sa carrière de joueur de tennis professionnel.







« Merci beaucoup à tous« , écrit Rafael Nadal sur Instagram dans plusieurs langues, publiant une vidéo pour annoncer sa retraite.

« Je suis ici pour vous dire que je quitte le tennis professionnel. (…) Ces deux dernières années ont été difficiles, (…) c’est une décision qui, évidemment, est difficile et il m’a fallu du temps pour la prendre. Mais dans cette vie, tout a un début et une fin. Je pense que c’est le bon moment pour mettre fin à cette longue carrière et bien plus fructueuse que je n’aurais jamais pu l’imaginer. »



Rafael Nadal termine sa carrière avec pas moins de 92 titres dont 22 en Grand Chelem. Seul Novak Djokovic a fait mieux avec 24 titres en Grand Chelem.

VIDEO Rafael Nadal annonce la fin de sa carrière