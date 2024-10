« Hantée par mon mari » : votre téléfilm ce 10 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Hantée par mon mari » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 10 octobre 2024 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend ce jeudi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Hantée par mon mari ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Hantée par mon mari » : l’histoire, le casting

Après le décès de son mari Billy dans l’incendie de leur maison, Jules tente peu à peu de retrouver une vie normale. Cependant, des événements troublants se produisent bientôt, amenant Jules à douter de la mort de son mari…

Avec : Tamala Jones (Jules Baker), Brian White (Billy), Tisha Campbell (La détective Charice Walker), Lamon Archey (Paul Jones)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « La mort m’a sauvé la vie ».

« La mort m’a sauvé la vie » : l’histoire et le casting

Jade donne l’apparence d’une femme épanouie : elle mène une carrière brillante dans une agence publicitaire et est mariée à Ed, un éminent chirurgien, avec qui elle a une adorable petite fille. Pourtant, derrière cette façade, sa vie est un véritable cauchemar. Ed, le mari parfait en apparence, est en réalité un homme manipulateur et violent. Une nuit, après une énième agression, Jade prend la décision de le quitter. Mais Ed ne compte pas la laisser partir si facilement et est prêt à tout pour l’en empêcher. Jade devra alors faire preuve d’ingéniosité pour regagner sa liberté.

Avec : Meagan Good (Jade), Chiké Okonkwo (Ed), Sa’Raya Paris Johnson (Kayla), Darren Goldstein (Shawn Daley)