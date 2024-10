Ça commence aujourd’hui du 31 octobre 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 31 octobre 2024, le sommaire – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il s’agit de rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 31 octobre 2024 à 13h55 « Syndrome de Pica : réussiront-ils à guérir de ce trouble qui les pousse à manger n’importe quoi ? » (rediffusion)

Dans l’émission d’aujourd’hui, nous parlons d’un trouble alimentaire peu connu : le syndrome de Pica. Ce syndrome se manifeste par une envie de manger des substances non comestibles, telles que des éponges, du sable, du plastique ou du papier toilette.

Aux côtés d’experts, Faustine Bollaert accueille trois femmes qui témoignent de leur parcours avec une grande sincérité. Ingrid partage une vidéo de son fils Thibault, 10 ans, qui mange ses vêtements. Elle décrit les symptômes de son fils et les défis quotidiens liés à ce trouble. Nesrine, atteinte du syndrome de Pica depuis l’âge de 10 ans, a commencé à manger du sable en vacances en Tunisie. Malgré la honte, elle a aujourd’hui la force d’en parler, bien que la peur persiste que son fils souffre également de cette pathologie. Laurette, quant à elle, a commencé à manger des éponges et du papier toilette à 13 ans. Elle a récemment décidé de témoigner sur les réseaux sociaux pour briser le silence autour de ce sujet.



Quelles solutions existent pour surmonter ces comportements compulsifs ?

Et à 15h05, « Ils sont devenus accros à l’adolescence » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit des hommes et des femmes venus témoigner des dangers liés aux addictions. Nos adolescents, exposés dès le plus jeune âge, sont particulièrement vulnérables. Il est essentiel d’aborder ces sujets pour sensibiliser et protéger les plus jeunes à travers la prévention.

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 31 octobre 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd'hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ces invités ce mercredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.