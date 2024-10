« Noël à Notting Hill » : votre téléfilm de Noël ce 31 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Noël à Notting Hill » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 31 octobre 2024 – C’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce jeudi après-midi sur TF1. Aujourd’hui il s’intitule « Noël à Notting Hill ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Noël à Notting Hill » : l’histoire, le casting

Georgia, éducatrice spécialisée travaillant auprès d’enfants en difficulté, part à Londres pour célébrer Noël avec sa petite sœur Lizzie et faire la connaissance de son petit ami. Lors d’une balade au marché de Notting Hill, elle croise par hasard Graham, un homme séduisant et mystérieux qui l’attire immédiatement. Ce qu’elle ignore, c’est que Graham est en réalité le frère d’Henry, le fiancé de sa sœur, et aussi une star nationale du football.

Avec : William Moseley (Graham Savoy), Sarah Ramos (Georgia Bright), Joelle Rae (Lizzie Bright), Peter Rothwell (Henry)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Un Noël so British ».

« Un Noël so British » : l’histoire et le casting

Anji, personal shopper à Londres, est particulièrement sollicitée en cette période de Noël. En faisant ses courses pour ses clients, elle rencontre David, un Américain fraîchement installé dans la capitale britannique, qui vient tout juste d’acheter une carte cadeau pour sa petite amie, Charlotte. Ce choix s’avère délicat car Charlotte n’est autre que la fille de son patron, Simon, qui attend beaucoup de lui pour un contrat crucial. Lorsque Anji lui suggère que la carte cadeau n’est peut-être pas le meilleur choix, David décide de lui demander de l’aide pour dénicher le cadeau parfait. À la veille de Noël, ils se lancent ensemble dans cette mission de dernière minute, une aventure qui leur permet de mieux se connaître… et qui pourrait bien réserver des surprises inattendues. Et si tout cela tombait à point nommé ?

Avec : Reshma Shetty (Anji Patel), Will Kemp (David Burnside), Callum Blue (Callum), Su McLaughlin (Nalini Patel)