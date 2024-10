« Dans l’ombre » : votre nouvelle série ce soir sur France 2 (30 octobre 2024)

Publicité





« Dans l’ombre » au programme TV du mercredi 30 octobre 2024 – Ce mercredi soir, France 2 lance sa nouvelle série inédite « Dans l’ombre ». Il s’agit d’un thriller politique qui explore les rouages de la politique française, coécrit par deux anciens hauts responsables de l’État et orchestré par le réalisateur et auteur Pierre Schoeller. La série nous plonge au cœur d’un système où la conquête du pouvoir est l’objectif ultime.





A voir dès 21h05 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







« Dans l’ombre » – le synopsis

Paul Francoeur vient de remporter les primaires de son parti et se lance dans une campagne présidentielle qui s’annonce intense. Son principal conseiller, César Casalonga, doit non seulement parer les attaques des candidats adverses, mais aussi apaiser les tensions au sein de leur propre camp. Mais quand une rumeur de fraude aux primaires émerge, menaçant de fragiliser la candidature de Francoeur, César réalise qu’il s’apprête à livrer le combat le plus difficile de sa carrière.



Vos épisodes du 30 octobre 2024

Episode 1 : Contre toute attente, Paul Francoeur remporte de justesse la primaire, décrochant ainsi l’investiture de la droite pour la prochaine élection présidentielle. L’élection, supervisée par la société Droïde via un vote électronique, a connu une brève interruption causée par un bug technique vite résolu. Alors que la campagne présidentielle s’ouvre, les priorités se multiplient : installer le QG, former les équipes et surtout recoller les morceaux avec Marie-France Trémeau, rivale de Francoeur lors des primaires, qui digère mal sa défaite. César Casalonga, conseiller principal de Francoeur, est à la manœuvre, jusqu’à ce qu’un appel anonyme lui signale des irrégularités lors du vote. Selon son interlocuteur, l’équipe de Francoeur marche sur un terrain miné… Lors du grand meeting d’investiture, où Trémeau est présente pour afficher l’unité, César apprend la mort mystérieuse de Pinguet, PDG de Droïde, dans un accident de la route. Désormais, César doit se rendre à l’évidence : un soupçon de fraude plane sur la victoire de Francoeur aux primaires.

Episode 2 : Un coup de feu retentit dans un commissariat : l’agente de police Jennifer Bouchara vient de se tirer une balle dans la tête. Marylin, responsable de la communication de campagne, alerte Francoeur : une réponse rapide est nécessaire pour éviter que les autres candidats ne prennent de l’avance. Mais Francoeur refuse de réagir à chaud, préférant attendre davantage d’informations. Pendant ce temps, César poursuit son enquête sur la présumée fraude. Après une rencontre discrète avec un expert en informatique, il est convaincu que la fraude est bien réelle. Francoeur interroge ses proches pour s’assurer que personne n’est impliqué, mais chacun remarque qu’il évite soigneusement de se disculper lui-même. Un soir, César est approché par un homme qui prétend détenir les preuves de la fraude et propose de les vendre. Leur échange est brutalement interrompu par l’arrivée de deux hommes qui attaquent César, et l’informateur finit par disparaître dans la Seine. Quelques semaines plus tard, alors que les figures de la droite se retrouvent pour la traditionnelle galette des rois, César reçoit un appel du « Canard enchaîné » : Francoeur serait en possession d’une toile de Goya dissimulée au fisc. César et Marylin en restent sans voix.

Le casting

Avec Swann Arlaud (César Casalonga), Melvil Poupaud (Paul Francoeur), Karin Viard (Marie-France Trémeau), Evelyne Brochu (Marylin), Philippe Uchan (Le Major), Sofian Khammes (Texier), Baptiste Carrion-Weiss (Jérémy Caligny), Éric Paradisi (Démosthène), Maud Wyler (Leila Argument), Clara Antoons (Iris), Étienne Beydon (Benjamin Pinguet), Gautier Boxebeld (Mukki), Boris Terral (Senateur Pinguet), Muriel Combeau (Olympe) et Catherine Salée (La Walkyrie)