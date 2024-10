La France a un incroyable talent : la suite des auditions ce soir sur M6 (30 octobre)

Publicité





Ce mercredi soir sur M6, Karine Le Marchand vous donne rendez-vous pour la suite de la saison 19 de La France a un incroyable talent. Au programme, la seconde soirée d’auditions avec Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy.





A découvrir à partir de 21h10 sur M6, mais aussi en replay sur 6play.







Publicité





La France a un incroyable talent du 30 octobre – présentation d’émission 2

Les auditions continuent avec l’objectif de continuer à vous émerveiller, vous amuser, vous surprendre mais aussi vous émouvoir.

Pour réussir les auditions, il est nécessaire d’obtenir au moins trois « oui » de la part du jury. En cas de deux « oui » et deux « non », c’est un panel de spectateurs présents dans le public qui tranchera sur la poursuite de l’aventure. Il existe également cinq Golden Buzzers, qui permettent d’accéder à la demi-finale : quatre sont réservés aux juges et un à Karine Le Marchand. De plus, le Platinium Buzzer fait son retour, permettant un passage direct en finale, mais il n’y en a qu’un, et il doit être attribué à l’unanimité des quatre juges.



Publicité





Ce soir, vous allez découvrir 8 nouveaux concurrents au titre d’incroyable talent 2024 :

AXEL TEDESCO

Axel est un jeune étudiant au conservatoire, passionné par Michael Jackson et ses chansons. En participant à « La France a un Incroyable Talent », il réalise un rêve d’enfance en se produisant sur cette scène. Avec une voix exceptionnelle et une danse captivante, son but est de toucher le cœur de sa mère dans le public et, qui sait, d’obtenir un Golden buzzer !

FRANCOEUR

Pour Francoeur, la musique est un moyen d’expression. Elle a débuté en composant au clavier, mais a trouvé sa véritable voix avec la harpe, un instrument qui lui permet de rêver et d’enrichir ses compositions. Lors de cette audition, elle souhaite ensorceler le jury et le public avec son mélange unique de mélodies et d’émotions. Son style si particulier saura-t-il convaincre les jurés ?

JULIEN (et ALEXANDRA)

Julien, âgé de 18 ans, s’est lancé dans la danse il y a seulement deux ans avec une passion intense. Aux côtés de sa professeure Alexandra, il a travaillé dur pour progresser. Mais ce soir, il doit se produire seul, Alexandra lui ayant donné cette chance de briller par lui-même. Bien que cela puisse être stressant, c’est aussi une opportunité en or pour se surpasser et surprendre le public.

DREAM CATCHERS ACADEMY

Les Dream Catchers sont un groupe de jeunes danseuses orphelines du Nigéria, unies par la mission d’utiliser leur art pour sensibiliser le public. En partageant leur histoire et leur énergie sur scène, elles espèrent non seulement soutenir leur académie, mais aussi diffuser un message d’espoir à travers le monde. Leur passion et leur détermination seront-elles suffisantes pour émouvoir le public français et avancer dans la compétition ?

MERWAN SALI

À seulement 27 ans, Merwan Sali est un humoriste talentueux, bien qu’il n’en vive pas encore. Sur scène, il raconte son parcours touchant : à 17 ans, il a combattu un cancer et en est sorti vainqueur. Aujourd’hui guéri, il transforme ses expériences en éclats de rire avec une approche sincère. Avec un sujet aussi délicat, parviendra-t-il à faire rire le jury tout en les touchant ? Cette audition pourrait bien changer le cours de sa vie.

JOHN HARMO JUMP

À 60 ans, John Harmo Jump arrive avec un concept inédit qui marie sport et harmonica. Dans son costume inspiré de “James Bond 007”, il souhaite convaincre le jury de la validité de son art, qu’il appelle l’Harmo Jump. Ce mélange surprenant d’énergie physique et de musique saura-t-il séduire les jurés ?

DANIEL SIMU

Daniel Simu, acrobate hors du commun, aborde son numéro de « main à main » de manière inédite : avec un robot comme partenaire. Cette fusion entre l’humain et la machine offre un spectacle captivant où acrobatie et technologie se rencontrent dans un ballet poétique. Daniel et son robot parviendront-ils à redéfinir les règles de l’acrobatie ?

JOCELYNE LAFAILLE

Jocelyne Lafaille est une auteure-interprète passionnée qui dédie sa chanson à sa ville bien-aimée, Brive-la-Gaillarde. Dans cet hymne local, elle exprime son attachement à sa région avec sincérité et authenticité. Avec une approche résolument positive, réussira-t-elle à emmener le jury dans son univers ?