Des trains pas comme les autres du 30 octobre : le Vietnam ce soir sur France 3

Des trains pas comme les autres du 30 octobre 2024 – C’est deux numéros inédits de l’émission « Des trains pas comme les autres » qui vous attendent ce mercredi soir sur France 3. Le globe-trotter Philippe Gougler vous emmène en Amérique du Sud le temps d’une soirée !





A suivre dès 21h05 sur France 3, puis en replay streaming gratuit sur france.tv







Des trains pas comme les autres du 30 octobre 2024 : « Vietnam : de la baie d’Halong aux portes du Laos » (inédit)

Philippe Gougler s’aventure à plus de 10 000 kilomètres de la France, au Vietnam. Parmi les trésors de ce pays se trouve la baie d’Halong, célèbre pour ses milliers d’îlots. Selon la légende, ces formations rocheuses seraient en réalité les œufs d’une dragonne venue les pondre pour protéger le peuple vietnamien des envahisseurs. Terre de légendes, le Vietnam est aussi un pays idéal pour explorer en train.

Philippe traverse Hanoï, la capitale, où les voies ferrées serpentent au milieu des ruelles étroites, frôlant les maisons. Ici, les habitants vivent littéralement sur et avec les rails. Dans le nord-ouest, il découvre les paysages époustouflants des rizières en terrasses, façonnées par le peuple Hmong. Ces rizières, vieilles de plusieurs siècles, sculptent le paysage de façon magistrale, épousant harmonieusement les courbes naturelles du terrain.



Au centre du Vietnam, Philippe part à la recherche d’un ancien chemin de fer oublié. Dans la région de Hué, peu de gens se souviennent de cette voie ferrée construite autrefois par les Français et qui menait jusqu’au Laos. Ce train faisait partie d’un vaste projet colonial visant à relier toute l’Indochine – Vietnam, Cambodge, et Laos – par le rail. En suivant cette ancienne route, Philippe explore les montagnes du côté laotien. Plus escarpées et fraîches, elles sont peu fréquentées, révélant une Asie reculée où l’on chasse des insectes à la tombée de la nuit.

Enfin, Philippe découvre une surprenante cérémonie destinée à retenir les âmes, une coutume intrigante qu’il observe avec fascination.

Et à 22h : Laos (inédit)

Le Laos, pays discret et méconnu, incarne une Asie authentique, avec ses paysages magnifiques et une atmosphère où le temps semble suspendu. Dans ces décors enchanteurs, une toute nouvelle ligne de chemin de fer vient d’être inaugurée, redonnant vie au rail dans un pays qui n’avait pas vu de trains circuler depuis des décennies.

Philippe Gougler voyage en train du nord au sud, en passant par Luang Prabang, la troisième ville du Laos et la première par sa beauté. Avec ses temples bouddhistes préservés et son architecture authentique, la ville lui offre une expérience unique : une journée au sein d’un temple, aux côtés des moines.

Plus à l’est, près de la frontière vietnamienne, une part plus sombre de l’histoire laotienne se dévoile. Le Laos est le pays le plus bombardé au monde : entre 1964 et 1973, pendant la guerre du Vietnam, les États-Unis ont largué plus de 2 millions de tonnes de bombes. Cinquante ans plus tard, des équipes de déminage continuent chaque jour de déterrer ces engins dangereux enfouis dans le sol.

Après une escale à Vientiane, la capitale, Philippe se dirige vers le sud, dans la région des 4 000 îles, où les pêcheurs bravent tous les risques pour rapporter du poisson du Mékong. Dans cette région, au siècle dernier, des ingénieurs français avaient imaginé une voie ferrée singulière : un chemin de fer conçu pour transporter des bateaux de marchandises, permettant ainsi de franchir les cascades du Mékong.

À propos

Découvrir un pays à bord de ses trains, voyager avec ses habitants, avancer au milieu de paysages au rythme de la locomotive… Philippe Gougler a la curiosité contagieuse et le goût du voyage, ponctué par les rencontres. Pendant tout l’été, il partage à bord de trains atypiques, ses balades dépaysantes au cœur d’un pays, d’une culture et de son histoire.

