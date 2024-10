Demain Nous Appartient du 24 octobre : la police arrête Zack (résumé + vidéo épisode 1799 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 24 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1799 de DNA – La police recherche activement l’agresseur de Rachel et va arrêter un suspect ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Il s’agit de Zack, qui était avec Camille hier soir… Mais est-il celui qu’ils recherchent ?





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 24 octobre 2024 – résumé de l’épisode 1799

La police est sur une piste sérieuse dans l’enquête sur l’agression de Rachel. La jeune femme a reconnu le visage d’un homme susceptible d’être impliqué, un certain Zack Projean. Ce dernier est interpellé et conduit au commissariat pour être interrogé… De son côté, Rachel décide d’aller parler à Charles au parloir. Il est sous le choc et lui assure qu’il est là pour elle.

Pendant ce temps, à l’hôpital Saint-Clair, Chloé est déterminée à aider son ami Benny à obtenir un stage. Après avoir essuyé un refus de la part de sa mère, Marianne, Chloé tente une autre approche. Elle présente Benny à Victoire, espérant que celle-ci acceptera de signer la convention de stage. Cependant, Victoire sait que Marianne s’est opposée à cette embauche et refuse de signer sa convention de stage !



Publicité





De son côté, Mona présente Joël à ses proches.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Victoire s’inquiète pour Samuel qui… (vidéo épisode du 28 octobre)

VIDÉO Demain nous appartient du 24 octobre – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.