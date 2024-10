Les 12 coups de midi du 24 octobre : Emilien enchaine les erreurs, l’étoile mystérieuse se dévoile

Publicité





Les 12 coups de midi du 24 octobre 2024, 393ème victoire d’Emilien – Encore et toujours une victoire d’Emilien ce jeudi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ».

Emilien a une nouvelle fois buté sur deux questions du Coup de Maître et n’a remporté que 200 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 24 octobre, rien de plus sur l’étoile mystérieuse

Alors qu’il n’a toujours pas pu proposer de nom pour l’étoile, la cagnotte d’Emilien arrive au total de 1.630.501 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, on voit de mieux en mieux la photo de fond. Il s’agit de l’île de Jersey, la plus grande des îles Anglo-Normandes.

Difficile à ce stade de deviner de quelle célébrité il s’agit derrière cette nouvelle étoile ! Il pourrait s’agir de Nicole Kidman, qui a joué dans le film « Les autres » dont l’action se déroule à Jersey.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 24 octobre

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 24 octobre



