Enquête Exclusive du 6 octobre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Enquête Exclusive du 6 octobre 2024, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Un an de guerre : Israël au bord de la fracture ».





Enquête Exclusive du 6 octobre 2024 : votre émission en résumé

Un an après l’attaque du Hamas, l’état de choc en Israël a laissé place à une colère palpable. Alors que l’État hébreu poursuit une offensive meurtrière à Gaza, menaçant d’embraser toute la région, la société israélienne est profondément divisée. D’un côté, certains soutiennent la guerre et prônent une colonisation intensifiée, tandis que d’autres militent pour la paix.

À Tel Aviv, les visages des 101 otages toujours détenus à Gaza couvrent les murs, et chaque samedi, des manifestations géantes rassemblent divers segments de la société : familles des otages, étudiants et même des soldats réservistes comme Yehuda. À 37 ans, ce community manager fait partie des 300 000 civils mobilisés pour la guerre. Autrefois fervent soutien du Premier ministre Benyamin Netanyahou, il a rejoint désormais « Brothers and Sisters in Arms », une organisation de soldats opposée au gouvernement et à son alliance avec l’extrême droite religieuse, qu’il juge incapable d’assurer la sécurité.



Netanyahou, pourtant contesté, se maintient au pouvoir grâce à cette alliance avec les ultrareligieux. Treize des vingt-neuf ministres de son gouvernement en font partie, comme Itamar Ben Gvir, ministre de la Sécurité nationale, ou Bezalel Smotrich, ministre des Finances, tous deux favorables à l’expansion des frontières selon les textes sacrés, incluant les territoires palestiniens. Tandis que la guerre fait rage à Gaza, leur politique de colonisation s’étend aussi en Cisjordanie, où le gouvernement a saisi 1 200 hectares de terres palestiniennes, un record en trente ans.

Cette stratégie séduit les colons extrémistes de Cisjordanie, tels qu’Amishav, 32 ans, qui se voit comme un pionnier. Il a installé illégalement une exploitation agricole sur une colline face aux Palestiniens, rêvant d’un « grand Israël » s’étendant du Sinaï à l’Iran. Ces colons repoussent progressivement les Palestiniens dans des enclaves, n’hésitant pas à recourir à la violence. Au cours des dix derniers mois, l’ONU a recensé 1 250 attaques contre des Palestiniens, soit trois fois plus qu’en 2022.

De Tel Aviv aux colonies de Cisjordanie, des kibboutz du sud aux lignes du front libanais au nord, la société israélienne est aujourd’hui profondément divisée par cette guerre à Gaza, sous le regard critique de la communauté internationale.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.