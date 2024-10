Ici Tout Commence spoiler : Enzo a une brillante idée (vidéo épisode du 9 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Enzo est brillant depuis qu’il est devenu co-directeur du master aux côtés de Rose dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, Enzo va exposer une brillante idée à Rose et Olivia !











Publicité





Enzo poursuit sur sa belle dynamique ! En tant que nouveau co-directeur du master de l’Institut, il gagne chaque jour en assurance dans son rôle, et cela lui réussit. Et il présente l’une de ses idées récentes à Rose et Olivia : un thème novateur et original pour le module de la cheffe Listrac, inspiré par la cuisine franco-japonaise du chef Saneka. Succès total ! Son idée a séduit les deux femmes. Il ne reste plus qu’à espérer qu’Emi soit d’accord puisqu’il s’agit de son père décédé…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : des retours, un dérapage, les résumés jusqu’au 25 octobre 2024

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1020 du 9 octobre 2024, Enzo a une brillante idée



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.