Golden Bachelor : Landry séparé de Raquel ? Elle s’affiche avec un autre homme ! (VIDÉO)

Deux jours après la diffusion de la finale du « Golden Bachelor », tout laisser à croire que Landry et Raquel, la bachelorette qu’il a choisi en lui offrant la rose d’or, seraient finalement séparés !











En effet, si Stéphane Rotenberg a présenté Landry et Raquel toujours en couple quatre mois après la fin de l’aventure du Golden Bachelor, ça a été enregistré il y a un moment et hier, Raquel s’affichait aux côtés d’un autre homme.

Nao, producteur de musique à Los Angeles, a publié une vidéo de Raquel et lui, affirmant « I’m the Golden ». Il semble bien plus jeune que Raquel et dans la vidéo on les voit trinquer à l’occasion de son anniversaire.

Le commentaire de Nao laisse à penser qu’il a pris la place du Golden Bachelor dans le coeur de Rachel.



VIDÉO Raquel très proche d’un autre homme que Landry