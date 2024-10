Plus Belle La Vie du 4 octobre 2024 : la juge prend une lourde décision, Kilian et Aya se retrouvent (résumé + extrait vidéo épisode 184 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 4 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 184 de PBLV – La juge va finalement décider d’arrêter l’enquête sur la mort de Yanis Kiros cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Les amies de Luna sont donc tirées d’affaire !





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 4 octobre 2024 – résumé de l’épisode 184

La juge fait un bilan avec Patrick et Jean-Paul. Elle leur souligne l’échec cuisant de l’enquête, tout en critiquant la manifestation contre les violences faites aux femmes qui s’est déroulée en plein commissariat, ce qui, selon elle, donne une mauvaise image de la police. Elle déclare que seuls les aveux de Luna comptent désormais dans cette affaire et qu’elle ne veut pas que les médias s’en mêlent. Elle décide donc de clore l’enquête. Patrick et Jean-Paul, persuadés que Luna avait des complices, sont dégoûtés…

Pendant ce temps là, Maître Bataille est en compagnie de Barbara, Blanche et Jennifer. L’avocate est confiante sur la libération prochaine de Luna, en attendant son procès, avec un bracelet électronique et une assignation à résidence. Elle leur promet de ne rien lâcher et tout faire pour aider Luna.



Jennifer rejoint Samuel, qui lui annonce que l’enquête est bouclée et qu’ils peuvent enfin passer à autre chose. Jennifer le remercie, tout en souhaitant pouvoir lui révéler toute la vérité, mais Samuel refuse d’en savoir plus. Jennifer lui assure qu’elle n’a tué personne. De son côté, Blanche rend visite à Luna au parloir. Elles sont toutes deux submergées par l’émotion. Blanche raconte à Luna le happening au commissariat et lui annonce la fin de l’enquête. Luna se réjouit pour elles et insiste pour qu’elles ne culpabilisent pas et continuent de se battre pour elle.

De son côté, Kilian informe Thomas qu’il sera absent cet après-midi. Cependant, contrairement à ce que Thomas pensait, Kilian ne sera pas présent à la remise de diplôme d’Aya, car cela coïncide avec sa visite à Betty, qui compte sur lui. Thomas ne comprend pas cette décision et lui reproche de s’investir pour une femme qui a cherché à le détruire. Mais il finit par s’excuser, il comprend que Kilian essaie de bien faire… Plus tard, Djawad vient chercher Aya à la résidence, il est très fier de sa soeur et a prévu du champagne et des chocolats. Aya, quant à elle, attend Kilian et ne comprend pas son absence… Ils décident de partir sans lui.

À la sortie de la cérémonie de l’école hôtelière, Djawad confie à Aya qu’il a pleuré, mais qu’il n’a pas vu Kilian. Aya, déçue, voit finalement Kilian arriver, une rose à la main. Il avoue ne pas avoir été présent dès le début, mais dit avoir trouvé son discours très émouvant.

Plus tard, Kilian trinque avec Aya. Elle lui demande ce qu’il faisait avant la cérémonie, et bien qu’il soit réticent à répondre, elle devine que c’était pour Betty. Kilian lui avoue qu’il ne pouvait pas reporter cette visite et qu’il la voit chaque premier vendredi du mois. Malgré sa rancœur envers Betty, cela lui fait du bien. Aya le rassure en lui disant qu’il est un homme bien, et Kilian lui confie que c’est avec elle qu’il veut être. Ils s’embrassent, complices.

Morgane, Apolline, Steve et Nisma reçoivent un message de Jules et essaient de comprendre ses intentions. Lorsqu’il arrive, Jules leur annonce avec enthousiasme qu’il a terminé son reportage et qu’il l’a vendu à un bon prix. Pour célébrer, il a organisé une grande fête sur la plage. Mais sur la plage, Jules surprend Steve en train de boire trois bières d’affilée et ne comprend pas ce qui lui arrive.

Plus tard, Steve, inquiet, cherche Jules et en parle aux filles. Ils pensaient tous que Jules était dans l’eau, mais personne ne l’a vu sortir, ce qui commence à inquiéter Morgane.

VIDÉO Plus belle la vie du 4 octobre 2024 – extrait vidéo

