Les 12 coups de midi du 13 octobre : Emilien échoue face à l’étoile mystérieuse qui sera dévoilée lundi !

Les 12 coups de midi du 13 octobre 2024, 382ème victoire d’Emilien – Il ne reste plus que 4 cases sur l’étoile mystérieuse dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Emilien a signé un Coup de Maître à 10.000 euros mais il s’est raté en proposant un mauvais nom !











Les 12 coups de midi du 13 octobre, plus que 4 cases sur l’étoile mystérieuse

Emilien a remporté que 10.000 euros à partager avec un téléspectateur aujourd’hui et il totalise ainsi 1.578.827 euros de gains et cadeaux. Pour l’étoile mystérieuse, Emilien a proposé sans conviction le nom de Pascal Obispo mais c’est raté ! Elle sera entièrement dévoilée lundi midi et en cas de Coup de Maître, Emilien décrochera cette étoile.

Indices déjà présents : une chaussette marionnette multicolore, une branche de palmier, un dojo en photo de fond, une machine à écrire, du savon liquide, un micro, une caméra

Vous voulez savoir qui se cache sur cette étoile mystérieuse ? Rappelons que derrière cette étoile mystérieuse se cache le journaliste et animateur de TF1, Harry Roselmack. Il pratique le judo en club, le savon car il a lancé sa marque de cosmétiques Neoclaim, le palmier car il avait présenté son propre film au Festival de Cannes en 2018, la marionnette car il avait eu sa marionnette aux « Guignols de l’info », la machine à écrire pour son métier de journaliste, le micro pour ses émissions de radio, et la caméra pour « le portrait de la semaine » de Sept à Huit.



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 13 octobre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+