Un dimanche à la campagne du 13 octobre 2024 : les invités de Frédéric Lopez (vidéo)

Un dimanche à la campagne du 13 octobre 2024, les invités – Frédéric Lopez est de retour cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de l’émission « Un dimanche à la campagne ». Qui reçoit-il aujourd’hui dans sa maison à la campagne ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 16h sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Un dimanche à la campagne du 13 octobre 2024 : sommaire et invités

Dans ce nouvel épisode de « Un dimanche à la campagne », Frédéric Lopez reçoit trois personnalités dont l’audace et la persévérance ont été les clés de la réalisation de leurs rêves.

🔵 Nawel Madani, humoriste, comédienne et réalisatrice, révélée par le « Jamel Comedy Club », a toujours cru en sa chance. Fille d’un chauffeur de taxi et d’une infirmière, elle a quitté la Belgique pour poursuivre son rêve américain.



🔵 Chris Marques, danseur et chorégraphe, est devenu une figure emblématique de « Danse avec les stars » en tant que juré. Avec une détermination sans faille, il a décroché trois titres de champion du monde de salsa, tout en cachant une maladie grave.

🔵 Anne Sila, l’une des plus belles voix de sa génération, a remporté l’édition des champions de The Voice. Au début de sa carrière, après une rupture amoureuse, elle a chanté dans les clubs de jazz les plus prestigieux des États-Unis.

Cette semaine encore, ces invités redécouvrent la simplicité et la douceur des plaisirs champêtres, le temps d’un « Dimanche à la campagne ».

Un dimanche à la campagne : extrait vidéo du 13 octobre 2024