« Les biscuits magiques de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 23 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Les biscuits magiques de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 23 octobre 2024 – C’est un nouveau téléfilm de Noël qui vous attend ce mercredi après-midi sur TF1. Aujourd’hui il s’intitule « Les biscuits magiques de Noël ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Les biscuits magiques de Noël » : l’histoire, le casting

Luis décide de vendre la Panadería Casillas et demande à Maya, avocate, de l’aider dans cette démarche. La Panadería Casillas, une pâtisserie spécialisée dans la fabrication de biscuits en pain d’épice pour Noël, possède un secret magique : lorsqu’un membre de la famille Casillas prépare un biscuit en pain d’épice pour quelqu’un, cette personne peut exaucer un vœu. Pendant ce temps, Maya se prépare pour un entretien dans un prestigieux cabinet d’avocats à Dener. L’équation se complique avec l’arrivée d’Alex, le neveu de Luis, également avocat, travaillant à New York. Maya et Alex, qui étaient amoureux au lycée sans jamais franchir le pas, se retrouvent après de nombreuses années.

Avec : Merritt Patterson (Maya), Jon-Michael Ecker (Alex), Jorge Montesi (Luis), Elyse Maloway (Sydney)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Un cadeau royal pour Noël ».

« La recette secrète des cookies de Noël » : l’histoire et le casting

Annie a hérité de la célèbre fabrique de cookies Cooper, autrefois dirigée par sa grand-mère décédée. Pour reprendre les rênes, elle quitte New York et s’installe à Maplewood, décidée à moderniser l’entreprise et redresser ses finances. Cependant, ses méthodes ne font pas l’unanimité parmi les habitants de la petite ville. Puis, un coup de théâtre survient : la précieuse recette secrète des cookies de grand-mère Cooper est volée ! Désespérée, Annie se tourne vers Sam, un pâtissier talentueux mais bourru, pour l’aider à la retrouver. Mais c’était sans compter sur les farces posthumes de grand-mère Cooper…

Avec : Victor Webster (Sam Hobbs), Rachel Boston (Annie Cooper), Averie Peters (Bella), Stephanie Sy (Jillian), John B. Lowe (Arthur)