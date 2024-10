« Mission illuminations de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 16 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Mission illuminations de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 16 octobre 2024 – C’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce mercredi après-midi sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Mission illuminations de Noël ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Mission illuminations de Noël » : l’histoire, le casting

Mélanie organise à la dernière minute un séjour dans un phare pour elle et son fils Jason. À leur arrivée, elle découvre que Peter, le propriétaire, compte sur eux pour décorer le phare en préparation de la Fête des illuminations de la ville. Cette expérience, imprégnée de la magie de l’île de Saint-Nicolas, leur offre une opportunité de renouveau et les aide à repartir sur de nouvelles bases.

Avec : Chelsea Hobbs (Mélanie), Stephen Huszar (Peter), Everett Andres (Jason), Tanja Dixon-Warren (Ruth)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « La fabuleuse parade de Noël ».

« La fabuleuse parade de Noël » : l’histoire et le casting

Liz vit à Seattle avec sa fille Hannah. À quelques jours de Noël, elle apprend que son père s’est blessé. Malgré la distance qui les sépare, elle décide de retourner à Portside, sa ville natale en bord de mer, pour prendre soin de lui. Depuis la mort de sa femme, qui adorait Noël, Dennis, son père, refuse de célébrer cette fête et a un bras immobilisé. Cependant, au contact de Liz et surtout de sa petite-fille Hannah, Dennis finit par s’adoucir et retrouve le plaisir des moments en famille. Mais une menace plane : il est endetté, et la banque risque de saisir sa maison. Pour aider son père, Liz s’inscrit à la parade de Noël, espérant remporter le grand prix de 25 000 dollars, attribué au bateau aux plus belles illuminations. Luke, un ami d’enfance de Liz, toujours sensible à son charme, l’aide à préparer le bateau à temps pour la compétition.

Avec : Katee Sackhoff (Liz Darling), Patrick Sabongui (Luke Fletcher), Terry O’Quinn (Dennis), Emma Oliver (Hannah Darling)