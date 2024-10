Pékin Express : et les gagnants sont... (résumé et replay finale du 19 octobre 2024)

Publicité





« Pékin Express, l’épopée des maharadjas » résumé et replay de la finale du samedi 19 octobre 2024 – C’est parti pour la finale de la saison Pékin Express. Après l’élimination de Claire et Christophe, place à la finale pour Jean-Claude et Axel, et Clément et Emeline !





Les finalistes s’affrontent à New Delhi, la trépidante capitale indienne, pour tenter de remporter la victoire et des gains potentiels de 100.000 euros !







Publicité





Les deux binômes débutent cette finale avec 50.000 euros chacun. Mais il va y avoir 3 courses intermédiaires et le temps, c’est de l’argent ! A chaque fois qu’un binôme terminera une course, le second perdra 10 euros par seconde de retard ! Les cagnottes seront figées à la fin du 3ème sprint intermédiaire et ça sera ensuite le sprint final pour la victoire.

Clément et Emeline arrivent les premiers sur le lieu de la première mission. Ils doivent participer à un « Qui est-ce ? » géant. Jean-Claude et Axel sont juste derrière. Ils prennent même de l’avance sur la mission ! Ils finissent la mission les 1ers et repartent en tête.



Publicité





Jean-Claude et Axel rejoignent les premiers Stéphane et déclenche le chrono. Clément et Emeline, juste derrière, n’ont perdu que 170 euros en 17 secondes.

Place à la seconde course intermédiaire. Clément et Emeline prennent de l’avance et arrivent les 1ers sur le lieu de la mission. Il faut trouver 4 locaux pour un total minimum de 250 euros, sous peine de devoir recommencer ! Clément et Emiline réussissent du premier coup. A l’inverse, c’est raté pour Jean-Claude et Axel, qui doivent recommencer et prennent du retard. Ils se loupent une seconde fois et doivent recommencer quand Clément et Emeline rejoignent Stéphane et déclenchent le chrono.

Jean-Claude et Axel arrivent enfin, et ils ont perdu 39.440 euros. Pour le départ de la dernière course intermédiaire, Clément et Emeline ont donc 89.270 euros. Jean-Claude et Axel sont à 10.730 euros.

Place à la dernière nuit avant le dernier jour d’aventure. Les deux binômes sont logés à l’hôtel, ils savourent et se remémorent ce qu’ils ont vécu. Ils se couchent en rêvant à la victoire !

Place à la troisième et dernière course intermédiaire. C’est serré mais Jean-Claude et Axel arrivent les premiers sur la mission. Une épreuve à haut risque et redoutable puisqu’il faut faire avancer une bille en soufflant dans une paille, et la faire aller dans un trou. Les deux binômes enchainent les essais. C’est finalement Clément et Emeline qui repartent les premiers.

Clément et Emeline retrouve Stéphane les premiers et déclenchent le chrono. Jean-Claude et Axel ne parviennent pas à réaliser la mission. Ils perdent l’intégralité de leur cagnotte !

Pékin Express : et le binôme gagnant est…

Place au sprint final avec des questions sur l’aventure. Clément et Emeline ont la bonne réponse à la première question, tout comme Jean-Claude et Axel. Pour le second point de passage, mauvaise surprise pour Clément et Emeline, leur chauffeur s’est trompé de temple ! Ils se bougent pour vite trouver une nouvelle voiture. Jean-Claude et Axel prennent donc la tête et répondent à la seconde question. Et ils ont la bonne réponse ! Ils ont une énorme avance mais la circulation est compliquée, ils peinent à trouver une voiture. Au bout de 20min, ils sont toujours là mais Clément et Emeline ne sont toujours pas arrivés.

Clément et Emeline arrivent finalement pour répondre à la question alors que Jean-Claude et Axel n’ont toujours pas trouvé de véhicule. Mais ils n’ont pas la réponse ! Ils ont donc 3 minutes de pénalité. Au même moment, Jean-Claude et Axel trouvent une voiture. Après leur pénalité, Clément et Emeline trouvent directement une voiture.

Jean-Claude et Axel se trompent sur la troisième et dernière question, ils ont donc 3 minutes de pénalités. Clément et Emeline arrivent et découvrent que tout est encore possible. Mais Jean-Claude et Axel repartent en tête. Ils décident de tenter de récupérer la voiture de Clément et Emeline ! Les animateurs de camping ont la bonne réponse, et ils demandent au chauffeur de ne pas prendre l’autre binôme. Et ils repartent finalement en tête ! Mais leur chauffeur s’est encore une fois trompé.

Les deux binômes doivent récupérer leurs torches avant de s’attaquer à un ultime sprint d’un kilomètre. Clément et Emeline sont devant au moment de prendre les torches. Mais c’est finalement Jean-Claude et Axel qui remportent la victoire sans le moindre euro en poche !

Pékin Express, l’épopée des maharadjas, le replay de la finale

Si vous avez loupé cette finale de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play. Et rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle saison !