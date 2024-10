Star Academy : qui a été éliminé lors du 2ème prime ? (résumé + replay du 19 octobre 2024)

Publicité





Star Academy, résumé du prime 2 du samedi 19 octobre 2024 – C’est parti pour le second prime de la saison 2024 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Les 15 académiciens interprètent pour la toute première fois leur hymne, « Recommence moi », rejoint par Santa.





Nikos salue les professeurs avant de lancer le premier duo de la saison : Maïa et Grand Corps Malade sur « Mais je t’aime ». Elle avoue que c’était « le plus beau moment de sa vie », et l’artiste la félicite. Sofia est émue et la félicite aussi.







Place ensuite au duo entre Jean-Louis Aubert et Ulysse sur « Ça c’est vraiment toi ». Le père d’Ulysse les rejoint sur la fin de la chanson.

Pour convaincre le public de la sauver, Maylis a écrit un texte sur une musique de Grand Corps Malade.



Franck et Marguerite reprennent « Les feux d’artifices » de Calogéro, en hommage aux victimes de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice. Ils sont rejoint à la fin par tout le reste de la promo. Marlène les félicite et les remercie. Michaël les félicite également.

C’est l’heure de la battle du top 3 : Franck, Marine et Ulysse s’affrontent pour une immunité ! Ils s’affrontent sur un couplet et un refrain de « La vie ne m’apprend rien ». Hugues vote pour Marine, Sofia pour Franck, Michaël pour Marine, Malika pour Franck, et Marlène pour Marine. C’est donc Marine qui décroche l’immunité !

Magnéto Star Ac Mix

Emma, Marguerite, Ebony, et Maïa interprètent « Wannabe » des Spice Girls. Surprise : Lénie de la promo 2023 les rejoint sur scène !

Santa chante « S’il suffisait d’aimer » avec Maureen. Elle est très émue, Santa est ravie et c’est elle qui a voulu ce duo.

Paul défend à son tour ses chances avec un texte sur la musique de Grand Corps Malade. Sa main tremble, Nikos avoue être très touché.

Place ensuite au duo entre Rag’n’Bone Man et Ebony sur « Human ». Elle est très émue et honorée alors que l’artiste la félicite. Michaël est très fier d’elle, il la félicite.

On continue avec le défi des professeurs, pour Julie et Charles sur « Les vieux mariés » de Michel Sardou. Ils ont été briefés par Hugues et doivent rentrer dans leurs personnages. Michaël annonce que le défi est réussi ! Et Hugues est du même avis. La mamie de Charles est là et le félicite.

Jean-Louis Aubert est de retour pour chanter « Alter égo » avec Emma. Jean-Louis Aubert affirme qu’elle a habité la chanson. Marlène la félicite, elle est très émue.

C’est au tour de Thomas pour son texte. Et Marine et Maureen chantent ensuite « Wrecking ball » de Miley Cyrus. Michaël les félicite, Nikos semble s’être absenté.

Place à un medley disco, où Nikos rejoint les académiciens sur scène.

Il est enfin l’heure pour les trois nommés de chanter. Paul chante « Mistral gagnant » de Renaud, Thomas « Des milliers de je t’aime » de Slimane, et Maylis « Escapism » de Raye.

Place au duo entre Masséo et Joseph Kamel sur « Celui qui part ». Et pour finir la soirée, les élèves reprennent tous « When I Was Your Man » de Bruno Mars, rejoints à la fin par les nominés.

Thomas sauvé par le public, Maylis éliminée de la Star Academy 2024

23h46 : c’est l’heure du verdict. Et c’est Thomas qui est sauvé par les votes du public ! Les académiciens doivent donc voter entre Maylis et Paul. Ulysse vote pour Maylis, Maureen vote Paul, Franck vote Paul, Emma vote Maylis, Marguerite vote Paul, Masséo vote Maylis, Charles vote Paul, Julie vote Paul, Ebony vote Paul, Marine vote Paul. Il est donc sauvé, Maylis est la première éliminée de la Star Academy 2024 !

Star Academy 2024, le replay du premier prime du 19 octobre

Rendez-vous demain à 16h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.