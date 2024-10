Slimane accusé de harcèlement sexuel

Une plainte pour harcèlement sexuel a été déposée lundi au parquet de Saint-Étienne contre le chanteur Slimane, a révélé ce mardi Le Parisien. Les faits rapportés remontent au 17 décembre 2023, date à laquelle Slimane se produisait en concert au Zénith de Saint-Étienne.







D’après une source proche du dossier, la plainte émane d’un ancien technicien de l’artiste. Celui-ci accuse Slimane de comportements déplacés, affirmant que le chanteur l’aurait plaqué contre un mur avant de lui demander un rapport sexuel. Après son refus, le technicien dit avoir reçu dans la nuit plusieurs dizaines de messages à caractère sexuel de la part du chanteur. Suite à ces événements, le technicien a signalé la situation à son employeur, qui a pris la décision de retirer son personnel technique de la tournée de Slimane.

Slimane, 35 ans, s’est fait connaître en remportant la saison 5 de l’émission « The Voice, la plus belle voix » en 2016 sur TF1. En mai dernier, il a représenté la France à l’Eurovision, où il a terminé en quatrième position avec son titre « Mon amour ». Et il est aussi juré de The Voice Kids depuis plusieurs saisons.