Rendez-vous en terre inconnue du 28 mai : ce soir Slimane chez les Bijagos (vidéo)

Rendez-vous en terre inconnue du 28 mai 2024 – Ce mardi soir à la télé, France 2 vous propose un numéro inédit de l’émission de Raphaël de Casabianca « Rendez-vous en terre inconnue » en compagnie du chanteur Slimane. En Guinée-Bissau, le chanteur va vivre l’une des expériences les plus intenses de sa vie !





A suivre dès 21h10 sur France 2







Rendez-vous en terre inconnue du 28 mai 2024 : demandez le programme

Pour ce 30e épisode de « Rendez-vous en terre inconnue », le chanteur Slimane s’est envolé, les yeux bandés, aux côtés de Raphaël de Casabianca vers l’archipel des Bijagos. Ces îles luxuriantes, véritables joyaux dispersés au large de la Guinée-Bissau, abritent les Bijagos. Ce peuple aux racines guerrières anciennes défend farouchement son indépendance et sa terre. Le territoire, évoquant un paradis perdu, est imprégné du culte des esprits et de l’invisible, qui continue de rythmer la vie quotidienne.

C’est sur l’une des îles les plus reculées, au nord de l’archipel, que Raphaël et Slimane ont rendez-vous avec deux frères, Edgar et Negado. Pour retrouver leurs familles, ils doivent s’aventurer à l’intérieur des terres, loin de la mer. Les Bijagos ont établi leurs villages à l’abri d’une forêt dense et humide, qui les protège et les nourrit. Ce peuple, profondément marqué par l’histoire de l’esclavage, vit encore aujourd’hui à l’écart des regards.



Les Bijagos semblent évoluer à la frontière de deux mondes. Ici, le respect de la nature s’accompagne du maintien de croyances animistes et de coutumes ancestrales. Les esprits cohabitent avec les hommes et influencent même certains usages. Pourtant, les traditions sont parfois perturbées par la modernité et les aspirations des jeunes générations.

Raphaël et Slimane arrivent au moment de la récolte du riz, une activité cruciale pour assurer la nourriture de la communauté durant de nombreux mois. Toute la communauté se mobilise pour cette tâche essentielle. À travers la récolte du riz, l’utilisation des plantes ou la collecte des coquillages – principale source de protéines des Bijagos –, Slimane et Raphaël découvrent l’équilibre entre les activités quotidiennes et la gestion durable des ressources naturelles.

Avec les familles d’Edgar et Negado, Raphaël et Slimane participent à toutes les activités quotidiennes, découvrant peu à peu une communauté soudée, où l’entraide est primordiale. Une fois dissipée la méfiance initiale, c’est toute une communauté qui s’ouvre à eux, permettant un échange puissant et réciproque. Cette rencontre bouleverse profondément le chanteur.

