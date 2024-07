Concert de Slimane à Perpignan : le chanteur annonce une mauvaise nouvelle !

Publicité





C’est une mauvaise nouvelle pour les fans de Slimane, qui devait le voir en concert jeudi soir à Perpignan. Le chanteur est malade et il vient d’annoncer qu’il était contraint d’annuler !











« 48 heures que j’hésite à prendre cette décision. Je n’ai jamais annulé de concert de toute ma carrière. Même malade et exténué, monter sur scène a toujours été le meilleur des remèdes dans ma vie. Mais je dois me rendre à l’évidence, je serai incapable d’assurer le concert de ce jeudi à Perpignan. » a annoncé Slimane sur son compte Instagram cet après-midi.

« J’ai pour ordre du médecin de ne plus parler et de me reposer. Douloureuse mais nécessaire décision. Toutes mes profondes excuses au public de Perpignan et ses alentours ainsi qu’aux organisateurs de Live au Campo. Les places sont évidemment remboursables. J’espère du fond du cœur que ce n’est que partie remise. » a-t-il poursuivi.

Les fans de Slimane pourront se rattraper puisque le chanteur reprendra sa tournée en septembre avec de nombreuses dates prévues à travers toute la France.



