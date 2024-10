« Tom et Lola », la nouvelle série avec Dounia Coesens ce soir sur France 3 (1er octobre 2024)

Publicité





« Tom et Lola » au programme TV du mardi 1er octobre 2024 – Ce mardi soir, France 3 lance sa nouvelle série « Tom et Lola ». Au programme, deux premiers épisodes inédits.





A découvrir dès 21h05 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Tom et Lola – le synopsis

Tom et Lola sont meilleurs amis depuis toujours, mais ils forment un duo de flics radicalement opposés. Lola, capitaine de la PJ au tempérament explosif, et Tom, officier des Stups calme et posé, s’adorent, mais leurs différences font souvent des étincelles !

Lorsque Tom se fait quitter par sa femme, Lola ne peut pas le laisser à la rue, surtout avec sa fille de 14 ans qu’il accueille une semaine sur deux. Elle accepte donc de l’héberger, mais cela chamboule rapidement sa tranquillité et celle de ses deux ados qu’elle élève seule. Ce qui devait être temporaire devient bien plus durable que prévu.



Le vrai choc pour Lola, c’est lorsque Tom rejoint sa brigade à la PJ, devenant à la fois colocataire et coéquipier ! Vivre ensemble et travailler côte à côte 24 heures sur 24 s’annonce comme une recette explosive pour les ennuis.

Entre les enquêtes, les enfants, et les ex à gérer, cette « famille 3.0 » survivra-t-elle à ce nouveau mode de vie ? On croise les doigts pour éviter les dégâts, que ce soit au bureau ou à la maison !

Vos épisodes du 1er octobre 2024

Épisode 1 « En apnée » : Un moniteur de plongée a été découvert mort sur une plage à Toulon. La principale suspecte étant une indic de Tom, celui-ci décide de s’immiscer dans l’enquête menée par Lola.

Épisode 2 « Une histoire de savon » : Michaël, un jeune apprenti dans une savonnerie artisanale, a été retrouvé mort, baignant dans une mare de savon. Tout porte à croire qu’il a été assassiné, mais le mystère demeure : son corps a été découvert dans une salle des cuves complètement hermétique, verrouillée de l’intérieur. Comment le meurtrier a-t-il pu s’échapper ?

Les interprètes

Dounia Coesens (Lola), Pierre-Yves Bon (Tom), Élodie Varlet (Gaelle), Grégoire Paturel (Jordan), Yassine Hitch (Mehdi), Évelyne El Garby Klaï (Suzanne), Marie-Hélène Lentini (Baya), Éva Lipmann (Morgane), Gabin Visona (Alexis), Leeloo Eyme (Ludivine)