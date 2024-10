Tout le monde veut prendre sa place : Isabelle impressionne et remporte un joli cadeau (8 octobre 2024)

Publicité





Tout le monde veut prendre sa place du 8 octobre 2024, 70 victoires pour Isabelle – Isabelle a franchi deux gros caps ce mardi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2, « Tout le monde veut prendre sa place ». La Championne compte désormais 70.600 euros de gains en 70 victoires !











Publicité





Isabelle a donc franchi le cap des 70 victoires et celui des 70.000 euros dans « Tout le monde veut prendre sa place ». Et au passage, la Championne a remporté le cadeau dont elle rêvait : un saut en parachute ! Direction les 80 victoires et les 80.000 désormais.

Tout le monde veut prendre sa place du 8 octobre, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce mardi 8 octobre 2024, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv