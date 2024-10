« La maison des murmures » : votre téléfilm ce 8 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« La maison des murmures » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 8 octobre 2024 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mardi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « La maison des murmures ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« La maison des murmures » : l’histoire, le casting

Elena, sa fille Sadie et son beau-père Jim s’installent dans une superbe demeure après la mort du mari d’Elena, qui était aussi le fils de Jim. Bientôt, des bruits étranges commencent à se faire entendre dans la maison. Au lycée, Sadie apprend que la propriété a une réputation effrayante. Son ami Dylan lui raconte l’histoire des premiers propriétaires, les Crane, qui ont habité les lieux pendant des générations, jusqu’à ce que le dernier héritier soit forcé de vendre pour des raisons financières. En explorant le jardin, Sadie découvre les stèles funéraires des Crane. Peu après, la maison est cambriolée et l’un des voleurs meurt en chutant d’une fenêtre à l’étage. Elena et Sadie rencontrent les anciens résidents, Lila et Tim, qui leur révèlent qu’ils ont quitté la maison dans la précipitation après avoir été confrontés à des événements inexplicables et terrifiants.



Publicité





Avec : Kristi Murdock (Elena), Christie Leverette (Lila), Julia Terranova (Sadie), Mark Speno (Jim), Collier Randall (Dylan)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Les fantômes de la maison Garland ».

« Les fantômes de la maison Garland » : l’histoire et le casting

Elena, accompagnée de sa fille Sadie et de son beau-père Jim, emménage dans une élégante propriété après la mort de son mari, qui était également le fils de Jim. Rapidement, des bruits mystérieux résonnent dans la maison. Au lycée, Sadie découvre que la demeure est entourée d’une aura inquiétante. Son ami Dylan lui relate l’histoire des anciens propriétaires, la famille Crane, qui y a vécu pendant des générations, jusqu’à ce que le dernier descendant soit contraint de la vendre pour des raisons financières. En explorant le jardin, Sadie tombe sur les tombes des époux Crane. Peu de temps après, la maison est cambriolée, et l’un des voleurs trouve la mort en chutant d’une fenêtre à l’étage. Elena et Sadie rencontrent les précédents occupants, Lila et Tim, qui leur confient avoir fui précipitamment après avoir été confrontés à des événements inexplicables et effrayants.

Avec : Cristine Prosperi (Diana), Elaine Partnow (Tante Tippy), Angelie Simone (Riley), Travis Burns (Matt), Erin Gray (Brianna)