Tulsa King : nouvelle série avec Sylvester Stallone ce soir sur M6 (8 octobre 2024)

Tulsa King du 8 octobre 2024





A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6PLAY pour le replay.







Le synopsis

À peine sorti de prison après avoir purgé une peine de 25 ans, l’ex-chef de la mafia new-yorkaise Dwight « Le Général » Manfredi est envoyé sans ménagement par son supérieur pour s’installer à Tulsa, dans l’Oklahoma. Sur place, Dwight entreprend de former sa propre équipe, composée de personnages atypiques, afin de bâtir un nouvel empire criminel dans ce lieu qui lui semble aussi étranger qu’une autre planète.

Tulsa King du 8 octobre 2024 : vos épisodes inédits

Saison 1 – épisode 1 : À l’ouest, l’ancêtre

À sa sortie de prison, Dwight Manfredi a la désagréable surprise d’apprendre que sa famille mafieuse n’a plus rien à lui offrir à New York. Envoyé à Tulsa, en Oklahoma, il ne perd pas de temps pour se faire de nouveaux associés.



Saison 1 – épisode 2 : Le centre de l’univers

Dwight, Tyson et Bodhi prennent la route pour aller régler une affaire sensible et improvisent un petit détour. Stacy fouille dans le passé de Dwight.

Saison 1 – épisode 3 : La Chevrolet

Dwight entrevoit une occasion de faire une affaire juteuse. Un test de routine prend une tournure explosive. Stacy s’ouvre à Dwight sur ce qui l’a conduite à Tulsa.

Avec Sylvester STALLONE (Dwight Manfredi ‘Le Général’), Martin STARR (Bohdi), Domenick LOMBARDOZZI (Charles ‘Chickie’ Invernizzi), Garrett HEDLUND (Mitch Keller), Andrea Savage (Stacy Beale), Jay WILL (Tyson), Max CASELLA (Armand Truisi), et A.C. Peterson (Pete Invernizzi)

VIDÉO extrait

25 ans de prison n'ont pas suffi à l'arrêter. Le roi de la mafia est de retour et il n'est pas là pour plaisanter dans la série inédite "Tulsa King". 👑 Rendez-vous le mardi 8 octobre à 21h10 sur M6 et en streaming sur M6+ pic.twitter.com/P7WdDpgwKO — M6+ (@M6plusofficiel) October 5, 2024

Découvrez « Tulsa King » ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY