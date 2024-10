« Un mari aux deux visages » : votre téléfilm ce 1er octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Un mari aux deux visages» : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 1er octobre 2024 – Ce mardi après-midi et comme chaque jour TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Un mari aux deux visages ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Un mari aux deux visages » : l’histoire, le casting

Sur le papier, Katrina et Heath semblent être le couple parfait. Katrina travaille pour l’entreprise Zoink tout en finalisant son premier roman, tandis qu’Heath est indépendant dans le secteur immobilier. Cependant, leur relation traverse une période difficile, et Katrina envisage le divorce. Pour tenter de raviver leur amour une dernière fois, elle planifie une sortie en kayak. Mais le jour J, Heath disparaît mystérieusement. L’enquête est confiée au lieutenant Brand, qui doute de pouvoir le retrouver. Pourtant, Katrina aperçoit son mari en ville à plusieurs reprises et partage cette information avec Brand, qui peine à la croire. Ils découvrent ensuite que Heath a été retrouvé…

Avec : Koko Marshall (Katrina), Tom Gipson (Jacob), Katie Page (Prisca), Benjamin David Dennis (Brand)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Mariée à un pervers narcissique ».

« Mariée à un pervers narcissique » : l’histoire et le casting

Tout semble sourire à Katherine Sloane. Mariée depuis presque un an à Richard, un psychiatre séduisant et attentionné, elle s’apprête à prendre la direction administrative de la ville de Fairmont, où elle a grandi, avant de se lancer dans une campagne pour le poste de maire. Cependant, son retour dans sa ville natale ne se déroule pas comme elle l’avait imaginé. Dès le premier jour de leur emménagement, Katherine reçoit un appel d’une femme, Sue Taylor, qui prétend être enceinte de son mari. Le lendemain, Sue est retrouvée morte chez elle, alors que Richard n’est pas rentré de la nuit. Katherine commence à soupçonner qu’il entretient également une liaison avec leur voisine. Elle demande alors à son ex-petit ami, qui travaille dans la police, de surveiller son mari…

Avec : Brianna Cohen (Katherine), Alex Trumble (Richard), Grace McClanahan (Alex), Lauren McCullough (Vivienne)