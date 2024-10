Ça commence aujourd’hui du 1er octobre 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 1er octobre 2024, le sommaire – Ce mardi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, le numéro inédit sur le thème « Insomnie fatale familiale : ne plus réussir à dormir et mourir ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 1er octobre 2024, « Insomnie fatale familiale : ne plus réussir à dormir et mourir » (inédit)

Virginie et Victoria sont confrontées à l’Insomnie Fatale Familiale, une maladie génétique rarissime qui a déjà emporté leur frère, leur tante et leur mère. Aujourd’hui, Victoria sait qu’elle porte le gène, avec 90% de chances que la maladie se déclenche, tandis que Virginie a choisi de ne pas connaître son statut génétique. Un sujet poignant et inédit à découvrir cet après-midi sur France 2.

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 1er octobre 2024



