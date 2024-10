Zone Interdite du 20 octobre : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Zone Interdite du 20 octobre 2024 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec une rediffusion du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Fraude fiscale : ces milliards qui échappent à l’État… et aux Français ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Zone Interdite du 20 octobre « Fraude fiscale : ces milliards qui échappent à l’État… et aux Français »

Entre 80 et 100 milliards d’euros par an ! C’est le montant estimé de la fraude fiscale en France, un chiffre inquiétant dans un contexte de finances publiques déficitaires, d’explosion de la dette, et de baisse du pouvoir d’achat. Malgré les 15 milliards d’euros récupérés par l’État en 2023, un record, ce montant reste dérisoire face à l’ampleur du problème. Pendant 18 mois, l’équipe de Zone Interdite a enquêté sur ces fraudeurs qui privent l’État de précieuses recettes, impactant ainsi 68 millions de citoyens.

Depuis 2015, les paiements en liquide au-delà de 1 000 euros sont interdits pour lutter contre le blanchiment d’argent. Pourtant, certains commerces, y compris des grandes enseignes, acceptent encore des sommes considérables en espèces. Dans des secteurs comme la restauration ou le bâtiment, les pratiques frauduleuses, telles que les paiements de salaires en liquide ou les doubles comptabilités, sont bien ancrées et souvent revendiquées avec fierté par certains employeurs.



Certains entrepreneurs élaborent des systèmes de fraude particulièrement sophistiqués, comme un chef d’entreprise soupçonné d’avoir détourné des dizaines de millions d’euros grâce à une fraude à la TVA. L’enquête a également révélé qu’Andorre, nichée au cœur des Pyrénées, est devenue un paradis fiscal prisé des Français fortunés, aidés par des conseillers fiscaux corrompus pour contourner les réglementations.

Pour faire face à ces fraudes massives, un service spécialisé, l’OCLCIFF (Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales), a été créé en 2013. Pendant plusieurs semaines, une équipe a suivi cette brigade qui traque inlassablement les fraudeurs pour protéger les finances publiques.

