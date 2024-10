Brokenwood du 20 octobre : votre épisode inédit ce soir sur France 3

Publicité





Brokenwood du 20 octobre 2024 – Ce dimanche soir, France 3 termine la diffusion de la saison 9 inédite de la série « Brokenwood ». Au programme ce soir, le sixième épisode inédit intitulé « La mariée était en cuir ».





A découvrir dès 21h05 sur la chaîne, mais aussi en avant-première puis en replay sur France.TV.







Brokenwood du 20 octobre 2024

Saison 9 – Épisode 6 « La mariée était en cuir »

Le jour de son mariage, Gavin Murphy est découvert mort au pied d’une route, victime d’un accident de moto. Il devait épouser Debbie Cusack, membre des Mama’s Angels, un club de motardes dirigé par sa mère, Mama Sass. Lorsque l’on découvre que la moto a été sabotée, les soupçons se portent immédiatement sur les membres du club.



« Brokenwood », présentation de la saison 9

La petite ville de Brokenwood, en Nouvelle-Zélande, conserve tout son charme… et son caractère meurtrier. Des homicides étranges, troublants et souvent déroutants surgissent au moment le plus inattendu, touchant des proches et des voisins. Leurs auteurs? Souvent les personnes les plus inattendues. Heureusement, la brigade criminelle de Brokenwood est là pour élucider ces mystères.