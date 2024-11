13h15 le dimanche du 3 novembre : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 3 novembre 2024 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui avec la série intitulée « Le miroir aux alouettes ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 13h15 le dimanche » du 3 novembre 2024 : le sommaire

À deux jours de l’élection présidentielle américaine, l’incertitude règne, et les autorités se préparent à un scrutin sous haute tension. L’émission « 13h15 le dimanche » a parcouru plusieurs États pour observer de près cette Amérique profondément divisée.

Dans ce reportage, « 13h15 le dimanche » explore le compte à rebours avant l’élection du 5 novembre, où la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump sont au coude-à-coude dans les sondages. La victoire pourrait se jouer par quelques dizaines de milliers de voix dans sept États clés, capables de renverser le cours de l’élection.



Publicité





Cette présidentielle passionne également l’Union européenne, qui surveille attentivement cette course, car les choix futurs de Washington pourraient influencer les relations transatlantiques pour les quatre années à venir.

À quelques jours du vote, il est presque certain que les résultats seront contestés, quel qu’en soit le vainqueur. Le souvenir du 6 janvier 2021, avec l’assaut du Capitole par des partisans de Trump, reste vif.

Le 28 octobre, des urnes ont été incendiées dans les États de Washington et de l’Oregon, détruisant des centaines de bulletins déposés à l’avance. Dans ce climat tendu, des volontaires et des responsables électoraux subissent des intimidations, et la sécurité des bureaux de vote a été renforcée.

Dans un contexte où les Américains semblent ne plus partager la même réalité, « 13h15 le dimanche » est allé à la rencontre de citoyens en Arizona, au Michigan, à Washington et en Californie, dans la Silicon Valley, pour mieux comprendre cette société fracturée.