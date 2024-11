Un Si Grand Soleil spoilers : Eliott perd tout, Achille dérape, les résumés jusqu’au 22 novembre 2024

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 22 novembre 2024 – Que va-t-il se passer dans la seconde partie de novembre dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 18 au 22 novembre 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire qu’Eliott va tout perdre ! Muriel découvre toute la vérité et Eve a commis l’irréparable pour protéger son fils. La police est sur la piste de la mère d’Eliott, même si Manu compte bien tout faire pour la sortir de là ! Eliott pense à une solution radicale… Va-t-il se rendre et tout avouer pour protéger Eve ? Ou va-t-il commettre le pire ?

Pendant ce temps là, Charles pense que Muriel est amoureuse de Boris et il la confronte… Quant à Achille, avec Charlotte il ne fait plus que penser à son père et il dérape…



Un si grand soleil spoilers les résumés du 18 au 22 novembre 2024

Lundi 18 novembre 2024 (épisode 1514) : Après s’être fait doubler, Johanna ne compte pas laisser Claudine s’en tirer. Quant à Muriel, elle découvre finalement l’étendue des mensonges d’Eliott.

Mardi 19 novembre 2024 (épisode 1515) : Ayant réalisé qu’Hugo est responsable de ce qui est arrivé à son père, Achille le confronte. Côté enquête, les preuves s’accumulent contre Eve.

Mercredi 20 novembre 2024 (épisode 1516) : Comprenant qu’il a tout perdu, Eliott envisage une solution radicale. Quant à Charlotte, elle a une surprise pour Achille.

Jeudi 21 novembre 2024 (épisode 1517) : Manu comprend qu’il n’y a qu’une seule personne qui puisse l’aider à sauver Eve. De son côté, Claudine imagine un plan pour coincer Bréval et demande son aide à Alix.

Vendredi 22 novembre 2024 (épisode 1518) : Charlotte convainc Achille de rendre hommage publiquement au Fleuriste, malgré les risques. Charles, lui, confronte Muriel : a-t-elle des sentiments pour Boris ?

Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

