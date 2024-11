Publicité





20h30 le dimanche du 10 novembre 2024 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 10 novembre 2024 : les invités

La story

Depuis le 6 novembre, Demi Moore est de retour sur grand écran dans « The Substance », un film gore et féministe signé Coralie Fargeat, récompensé par le prix du scénario au Festival de Cannes 2024. À 61 ans, l’actrice américaine en profite pour revisiter les rôles emblématiques de sa carrière, notamment celui dans « Strip-Tease » en 1996, où elle était devenue l’actrice la mieux payée d’Hollywood. À l’époque, son cachet, comparable à celui des stars masculines, avait suscité de vives réactions.

Face à l’écran

Le film « En tongs au pied de l’Himalaya » est sorti en salles le 6 novembre. Adapté du spectacle autobiographique de Marie-Odile Weiss, il explore le quotidien éprouvant d’une mère d’enfant autiste, incarnée par Audrey Lamy. Invitée de l’émission « 20h30 le dimanche », l’actrice a partagé les raisons de son engagement pour ce projet, une comédie réaliste dirigée par John Wax.



Le live

Julien Doré dévoile son nouvel album, « Imposteu », disponible depuis le 8 novembre. Ce sixième opus propose des reprises éclectiques, allant de « Cuitas les bananas » de Philippe Risoli à « Fly Me to the Moon » de Frank Sinatra, en passant par le hit des années 80 « Pourvu qu’elles soient douces » de Mylène Farmer.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV