Plus Belle La Vie spoilers : Luna au plus mal, Ulysse pris au piège, les résumés jusqu’au 29 novembre 2024

Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 29 novembre 2024 – Qu’est-ce qui va se passer à la fin du mois dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 25 au vendredi 29 novembre 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, Ulysse voit le piège se refermer sur lui alors qu’en prison, rien ne va plus pour Luna… Ses amies sont très inquiètes et décident d’agir. L’avocate de Luna apprend un évènement qui ne lui plait pas du tout…

Quant à Thomas, il décide de se lancer un défi. Et pour Gabriel, les choses s’arrangent.



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 25 au 29 novembre 2024

Lundi 25 novembre 2024 (épisode 220) : Au quartier du Mistral, un nouvel événement vient renforcer les soupçons sur Ulysse. Pendant que Zoé révise son bac, elle n’est pas seule à se prendre au jeu des révisions. A l’occasion de la journée contre les violences faites aux femmes, Ariane trouve judicieux de faire quelques rappels sur l’accueil des victimes.

Mardi 26 novembre 2024 (épisode 221) : Boher est sceptique face au nouveau tournant que prend l’enquête. De leur côté, Jennifer, Barbara et Blanche commencent à s’inquiéter pour Luna. La nouvelle fréquentation d’Eric lui fait voir les choses différemment.

Mercredi 27 novembre 2024 (épisode 222) : Ulysse est victime d’un piège machiavélique. Babeth et Jennifer, quant à elles, tentent une opération périlleuse. De son côté, Thomas est encouragé à se lancer dans un nouveau défi.

Jeudi 28 novembre 2024 (épisode 223) : Les policiers creusent une piste qui ne semble pas totalement les convaincre. Inquiets, Blanche et Eric sont toujours sans nouvelles de leur ami. De son côté, Riva commence à récolter les fruits de son travail.

Vendredi 29 novembre 2024 (épisode 224) : Au cabinet Kepler, Apolline fait les frais des problèmes d’Ulysse. De son côté, Alice Bataille ne voit pas d’un bon œil ce qu’elle vient d’apprendre. Thomas décide finalement de mettre Riva dans la confidence de son nouveau projet.

