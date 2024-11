Publicité





20h30 le dimanche du 3 novembre 2024 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 3 novembre 2024 : les invités

> Face à l’écran : Le 13 novembre, Jean-Paul Rouve sera à l’affiche du nouveau film de Xavier Beauvois, « *La Vallée des fous ». Il y interprète un homme en rupture avec sa famille qui, reclus dans un vieux voilier au fond de son jardin, décide de participer au Vendée Globe en version virtuelle (la Virtual Regatta). Un rôle surprenant pour celui qui s’apprête également à réaliser le cinquième volet de « Les Tuche », dont la sortie est prévue le 5 février 2025.

> La rencontre : Géraldine Nakache est omniprésente. Après avoir récemment accueilli son deuxième enfant, l’actrice et réalisatrice de « Tout ce qui brille » revient dans une nouvelle série, « Les enfants sont rois ». Ce drame, réalisé par Judith Havas et Victor Rodenbach, explore les dérives du phénomène des enfants influenceurs et est disponible sur Disney+ depuis le 23 octobre.



> L’interview : Le célèbre DJ français Bob Sinclar est l’invité de « 20h30 le dimanche », aux côtés de ses deux enfants, Paloma et Raphaël Le Friant. Âgés de 24 et 20 ans, ils apparaissent souvent sur ses réseaux sociaux et suivent tous deux les traces de leur père, roi des platines. Cette apparition est aussi l’occasion pour Bob Sinclar de présenter son livre « Bob Sinclar et DJ Yellow : nos 30 ans de French Touch », un album souvenir retraçant l’âge d’or de la musique électro, disponible depuis le 18 octobre.

> Le live : Bob Sinclar et Steve Edward interprètent « World, Hold On », le tube emblématique d’une génération.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV