Demain Nous Appartient spoilers : la vérité éclate, Sébastien enlevé, les résumés jusqu’au 22 novembre 2024

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 22 novembre 2024 – Déjà hâte d’en savoir plus sur ce qui vous attend au milieu du mois dans « Demain nous appartient » ? Alors, c’est le moment ! Comme chaque dimanche, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 18 au vendredi 22 novembre 2024.











Publicité





On peut déjà vous dire que ça sera la fin de l’enquête sur le violeur de Sète. Les victimes vont pouvoir se tourner vers l’avenir. Rachel cherche un nouvel appartement, et Sara revient après quelques jours passés loin de Sète.

De son côté, Adam quitte Sète pour rejoindre Amel en Allemagne. Et alors que Raphaëlle accueille une cliente chez elle, Sébastien se fait enlever !

Quant à Alex, il s’agace de la relation entre Chloé et son ami Benny…



Publicité





Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 18 au 22 novembre 2024

Lundi 18 novembre 2024 (épisode 1816) : Après la plainte d’un suspect, la carrière de Roxane est en danger. Maud est suspicieuse concernant les relations de sa sœur. Adam s’enfuit loin de ses parents.

Mardi 19 novembre 2024 (épisode 1817) : Les victimes peuvent désormais se tourner vers l’avenir. Sébastien fait du chantage à Camille. Valentine supporte de moins en moins Bruno.

Mercredi 20 novembre 2024 (épisode 1818) : Raphaëlle outrepasse son devoir en accueillant une cliente chez elle. Adam retrouve ses parents après sa fugue en Allemagne. Roxane et Bart préparent le retour de Sara.

Jeudi 21 novembre 2024 (épisode 1819) : Raphaëlle ne supporte plus les fréquentations de Camille. Samuel s’amuse du malheur de son rival. Rachel décide de chercher un nouvel appartement.

Vendredi 22 novembre 2024 (épisode 1820) : La police conclut que Sébastien a été enlevé. La prestation de François force l’admiration de ses élèves. La relation entre Chloé et Benny commence à agacer Alex.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Nordine en infiltration ! (vidéo épisode du 6 novembre)

Demain nous appartient spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Demain nous appartient » :

du 4 au 8 novembre 2024 en cliquant ICI

du 11 au 15 novembre 2024 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…