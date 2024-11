Publicité





20h30 le samedi du 2 novembre 2024 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse et ce numéro intitulé « La story Mylène Farmer ».





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le samedi » du 2 novembre 2024 : « La story Mylène Farmer »

Mylène Farmer a de nouveau surpris en concluant sa tournée Nevermore, la plus grande tournée de stades en France, organisée autour de son douzième album studio, « L’Emprise ». Plus de 200 000 spectateurs se sont réunis pour ses trois derniers concerts au Stade de France, et le spectacle sera projeté en exclusivité dans les cinémas le jeudi 7 novembre.

Un univers unique

Depuis quarante ans, Mylène Farmer a créé un lien privilégié avec son public, mêlant paroles et mélodies qui résonnent avec plusieurs générations de fans. À l’ère du storytelling omniprésent sur les réseaux sociaux, elle préserve sa liberté et sa discrétion, évoluant dans un univers singulier. L’émission « 20h30 le samedi » revient sur le parcours de cette artiste polyvalente : auteure, compositrice, interprète, productrice et actrice.



Publicité





Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV